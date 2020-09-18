Номера телефонов такси: справочник по России

Справочник номеров телефонов такси (в базе 656 населенных пунктов и 3920 служб такси), распределенный как по по населенным пунктам Российской Федерации, так и по службам такси, отзывы реальных пассажиров и рейтинги с топами компаний. Только актуальная информация и обновляемые данные по телефонам таксопарков. Оставляйте отзывы в которых делитесь впечатлениями о поездках, тем самым участвуйте в улучшении сервиса вашего города.

Рейтинг служб такси Росии по количеству покрытых городов

Maxim

0 отзывов

65 регионов

169 городов

место в топе: 1

Везет

0 отзывов

52 региона

100 городов

место в топе: 2

Яндекс Такси

3 отзыва

58 регионов

92 города

место в топе: 3

Поехали

0 отзывов

53 региона

80 городов

место в топе: 4

Лидер

1 отзыв

30 регионов

43 города

место в топе: 5

Вояж

1 отзыв

22 региона

34 города

место в топе: 6

Комфорт

0 отзывов

0 регионов

30 городов

место в топе: 7

Единая служба такси

0 отзывов

24 региона

29 городов

место в топе: 8

Престиж

0 отзывов

18 регионов

27 городов

место в топе: 9

Городское Такси

0 отзывов

21 регион

26 городов

место в топе: 10

Gett

0 отзывов

20 регионов

24 города

место в топе: 11

Сатурн

0 отзывов

10 регионов

24 города

место в топе: 12

Наше Такси

0 отзывов

18 регионов

23 города

место в топе: 13

Uber

2 отзыва

18 регионов

23 города

место в топе: 14

Экспресс

0 отзывов

18 регионов

22 города

место в топе: 15

Тройка

0 отзывов

20 регионов

21 город

место в топе: 16

Ситимобил

0 отзывов

17 регионов

20 городов

место в топе: 17

Новое такси

0 отзывов

17 регионов

19 городов

место в топе: 18

Люкс

0 отзывов

17 регионов

19 городов

место в топе: 19

Круиз

0 отзывов

14 регионов

18 городов

место в топе: 20

Последние комментарии

Таксопарк Арма

Евгений пишет:

Ребята не ходите к ним работать. Взял у них автомобиль в аренду под такси ездил три дня еле вышел в ноль. Когда сообщил что собираюсь сдать машину эти...

Регионы служб такси

Регионы по численности служб такси
Московская областьКраснодарский крайЛенинградская областьКрымСвердловская областьРеспублика БашкортостанРостовская областьСтавропольский крайЧелябинская областьНижегородская областьСамарская областьРеспублика ТатарстанНовосибирская областьКемеровская областьИркутская областьКрасноярский крайПермский крайВолгоградская областьОренбургская областьХанты-Мансийский АО
Показать все регионы РФ

Города служб такси

Топ 20 по численности служб такси
МоскваСанкт-ПетербургСочиЕкатеринбургКраснодарСимферопольСевастопольНовосибирскНижний НовгородУфаЧелябинскРостов-на-ДонуСамараКазаньПермьЯлтаВолгоградОренбургВоронежКрасноярск
Показать все города РФ

ТОП 10 служб такси

По количеству покрытых городов (крупнейшие в РФ)
Maxim (169)Везет (100)Яндекс Такси (92)Поехали (80)Лидер (43)Вояж (34)Комфорт (30)Единая служба такси (29)Престиж (27)Городское Такси (26)

Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.

Город
Служба такси
Статьи

Телефонный справочник такси

Мы собрали большой обновляемый справочник служб такси по всем населенным пунктам Российской Федерации, содержащий только аутуальную информацию о фирмах осуществляющих пассажирские первозки. Все перевозчики разделены по городам и регионам, где кроме информации о службе такси вы найдете и статистические данные.

Благодаря сайту вы сможете заказать такси как эконом, так и безнес и даже класса элит. На странице каждой службы вы найдете номера актуальных телефонов (мобильных и городских), отзывы реальных пассажиров и рейтинги с топами компаний, вакансии и работа, контакты и адреса офисов на карте и описание услуг российских такси.

Чтобы предоставить достоверную информацию о сервисе разных служб, мы собираем реальные отзывы пользователей, на основе которых формируется рейтинговая система. На рейтинг фирмы перевозчика влияет не только отзывы, но и ряд других факторов, в числе которых количество покрытых городов.

Оставляйте отзывы и рейтинги, делитесь впечатлениями и участвуйте в улучшении сервиса в своем городе. Наш сервис будет надежным помощником, благодаря которому вы сможете с комфортом перемещаться по родному или незнакомому городу!

О нас

© 2018 - 2021 telefon-taxi.com Все права защищены

При использовании любых материалов
с данного сайта обязательно активная
гиперссылка на страницу-источник информации.

Предупреждение

Сайт не несет отвественности за рекламации и результат получаемый в результате использования рекламируемых услуг и сервисов.

Сайт может использовать файлы cookies.

Контакты

Яндекс.Метрика