Номера телефонов такси: справочник по России
Рейтинг служб такси Росии по количеству покрытых городов
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65 регионов
169 городов
место в топе: 1
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52 региона
100 городов
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58 регионов
92 города
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53 региона
80 городов
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30 регионов
43 города
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34 города
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24 региона
29 городов
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18 регионов
27 городов
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26 городов
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24 города
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10 регионов
24 города
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23 города
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Евгений пишет:Ребята не ходите к ним работать. Взял у них автомобиль в аренду под такси ездил три дня еле вышел в ноль. Когда сообщил что собираюсь сдать машину эти...